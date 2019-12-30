شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش السياحة النيلية بالأقصر قبل الاحتفال برأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت محافظة الأقصر، لإستقبال العام الميلادي الجديد، برفع حالة الطوارئ في كافة القطاعات الخدمية، للتيسير على الوافدين من السياح والمصريين الاحتفال بليلة رأس السنة. فتشهد المدينة حالة غير مسبوقة من الإنتعاش السياحى، وسط استعدادت مكثفة بمختلف المناطق والفنادق والبواخر والمنشئات السياحية، لإستقبال التدفقات الوافدة للاحتفالات، فيما انتعشت السباحة النيلية بين الأقصر واسوان لقضاء الاحتفالات وسط النيل للاستمتاع بالطبيعة الخلابة

وقال محمد قناوى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن فنادق مدينة الأقصر والبواخر السياحية باتت كاملة العدد، موضحاً انه تم عمل غرفة عمليات لمتابعة الحركة السياحية وتنقلات السياح، بقيادة ثروت عجمى، رئيس الغرفة بالاقصر، للاطمئنان على تنفيذ كافة البرامج السياحية بجودة عالية والعمل على حل أي مشكلات طارئة على الفور بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، وذلك من أجل الحفاظ على صورة الأقصر في عيون زوارها من سياح العالم.

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واشار في تصريحات صحفية له إلى ان حالة الانتعاش السياحى امتدت من الفنادق الثابتة إلى قطاع السياحة النيلية، حيث يقترب عدد الفنادق العائمة والدهبيات العاملة بين الأقصر واسون خلال فترة الأعياد وراس السنة إلى 150 فندقا عائما وباخرة ودهبية نيلية.

وكانت محافظة الأقصر، أعلنت حالة الإستنفار القصوى، بين الأجهزة الحكومية كافة، وذلك في إطار استعدادت المدينة الغنية بمئات المقابر وعشرات المعابد التي شيدها قدماء المصريين للاحتفال برأس السنة وقدوم عام ميلادى جديد. وتزينت المدينة وشارع كورنيش النيل بجانب الفنادق والبواخر السياحية بالزهور وأشجار الكريسماس، واضائتها بشكل جمالى لجذب السباح لالتقاط الصور التذكارية حولها، وبدت المدينة في أبهى صورها ابتهاجا بقدوم العام الجديد.

واستبق محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، الإحتفالات بجولة واسعة اطمأن خلالها على جاهزية المدينة لتوفير الخدمات اللازمة لآلاف السياح الذين وفدوا من مختلف قارات العالم، لقضاء اجازة الأعياد وراس السنة وسط معابد الفراعنة وعلى ضفاف نهر النيل الخالد.