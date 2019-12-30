شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: أداء امتحانات الثاني الثانوي ورقيا لبعض المدارس الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي المقرر عقدها 11 يناير المقبل ورقيا لبعض المدارس الخاصة التي تقاعست عن ادخال البنية التكنولوجية بها وذلك حرصا على مصلحة الطلاب.

وخاطب «شوقي» رسميا مديري المديريات التعليمية بالقاهرة والمحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين طلاب الصف الثاني الثانوي المقيدين بالمدارس الخاصة التي تقاعست عن توفير البنية التكنولوجية للامتحانات الإلكترونية، من أداء الامتحانات ورقيا.

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وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة حصر المدارس الخاصة التي تقاعست عن توفير البنية التكنولوجية اللازمة للدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية، ودراسة أسباب التقاعس وموافاة وزارة التربية والتعليم بتقرير مفصل عن كل مدرسة. وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات بضرورة حصر طلبات المدارس الخاصة التي تحتاج إلى السماح لطلابها بأداء الامتحان ورقيا، وتوفير جميع الاستعدادات لتمكين جميع الطلاب من أداء الامتحانات. وتلقت وزارة التربية والتعليم طلبات من بعض المدارس الخاصة بشأن تمكينها من أداء الامتحان ورقيا لحين توفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة.

جدير بالذكر أن الاجتماع الذي تم بين ممثلي المدارس الخاصة ووزارتي الاتصالات والتربية والتعليم أوصي بحل مؤقت لتمكين المدارس للدخول على منصة الامتحانات الالكترونية يتمثل في توفير راوتر فائق السرعة «Vdsl» وزيادة سرعة الانترنت إلى 100 ميجا وذلك لأداء الامتحانات الالكترونية داخل مدارسهم لحين توصيل شبكات الفايبر من السنترالات للمدارس عبر الشركة المصرية للاتصالات we والتي تقدر تكلفة التوصيل لأقرب مدرسة بنحو 3 ملايين جنيه بخلاف تكلفة التوصيل الداخلية للمدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية، شددت خلالها على ضرورة التنبيه على جميع مديري عموم الإدارات التعليمية، باتخاذ اللازم نحو الالتزام بطباعة نسبة احتياطية تمثل 15% من إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالصف الثاني الثانوي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذا الإجراء معتاد عند طباعة الأوراق الامتحانية، لتكون جاهزة بمركز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تحدث خلال سير الامتحان بجميع المدارس، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب.