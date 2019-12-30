شكرا لقرائتكم خبر عن تكاتف المجتمع يعيد سلحفاة خضراء لبيئتها الطبيعية بعد علاجها (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت وزارة البيئة من خلال محمية الزرانيق، في إعادة إطلاق سلحفاه خضراء إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطئ مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بعد إنقاذها وعلاجها تطوعياً وذلك بمشاركة المجتمع المحلى والشباب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة سيناء، بالإضافة إلى فريق إنقاذ السلاحف في مصر، وممثلين عن المحافظة في تكاتف جديد يوضح مدى وعى المواطن بأهمية التنوع البيولوجى ويعكس نجاح برامج الوزارة في رفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجي والحياة البحرية ودور المجتمع في حمايتها والحفاظ عليها.

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وكان ورد معلومات لفريق إنقاذ السلاحف بمصر بوجود سلحفاه بحرية من نوع الأخضر لدى أحد محال بيع الأسماك بالقاهرة، حيث تم التواصل معه وإقناعه بتسليمها ليتم إجراء الكشف الطبى عليها من قبل مجموعة من الأطباء البيطريين نظراً لكونها في حالة إعياء شديدة ليتبين إصابتها بإلتهاب رئوى ليتم توفير الرعاية البيطرية لها وعلاجها لمدة 4 أيام متواصلة بمنزل أحد المواطنين حتى تمكنت من إستعادة قدرتها على الحياة، وتم نقلها وإعادة إطلاقها إلى بيئتها الطبيعية بأحد شؤاطئ مدينة العريش وسط أجواء احتفاليه من المواطنين الذين شاركوا في إنقاذها والحضور.

و تشيد الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعملية إنقاذ وعلاج السلحفاه والتي تعكس تكاتف أبناء المجتمع في حماية السلحفاه كرمز للتنوع البيولوجى، حيث أن عمليه الإنقاذ لم يكن عملاً فردياً، وإنما ثمرة جهود مجموعة كبيرة من المساهمين الذين لديهم وعي بيئي، إبتداء من الشخص الذي أبلغ عن وجودها لدى بائع السمك والذى أقتنع بأهميتها وسلمها، مروراً بكل من ساهم في إستضافها وعلاجها ونقلها إلى العريش، مع قيام مجموعه من الأطباء البيطريين بتوفير الرعاية المتخصصة لها بجهود ذاتيه وإنتهاء بشباب في جامعة سيناء وقرية سما العريش، الذين قاموا بحفر حوض على شاطئ البحر، لمتابعة حالتها والتأكد من قدرتها على مواصلة الحياة في بيئتها الطبيعية قبل عمليه الإطلاق مما يعكس دور المواطن الفعال في حماية السلاحف والتنوع البيولوجى، مؤكدة على أننا قادرين على حماية البيئة ومواردنا الطبيعية بالإتحاد وتكامل الجهود بين كافة مؤسسات المجتمع ومواطنيه كشركاء من أجل حماية بيئتنا ومواردنا الطبيعية.

وسبق عمليه الإطلاق تنظيم ندوة للتعريف بأهمية السلاحف البحرية للبيئة والمسئوليه المجتمعيه في حماية التنوع البيولوجى، بمشاركة عدد من المواطنين من مختلف الأعمار. جديراً بالذكر أن وزارة البيئة، حريصة على فتح قنوات تواصل مستمرة وفعالة مع المواطنين للإجابة عن أي إستفسار عن أهمية الحياة البرية أو الإبلاغ عن محاولات الإتجار أو الصيد غير المشروع في تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنه صباحاً وحتى السابعة مساءً ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصراً أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.