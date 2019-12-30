شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» و«الآثار» تدرس تسجيل سلسلة من الأرقام القياسية في «جينيس» باسم مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار بمكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، الإثنين، اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة وطلال عمر المدير الإقليمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لدراسة إمكانية تسجيل سلسلة من الأرقام القياسية بالموسوعة باسم مصر.

وخلال الاجتماع تم طرح العديد من المقترحات وقائمة طويلة من الملفات الخاصة بالقطاعات الأثرية والسياحية المميزة لدراسة إمكانية تسجيل سلسلة من الأرقام القياسية بالموسوعة باسم مصر، وخاصة تلك المتعلقة بالمتحف المصري الكبير لجذب أنظار العالم إلى هذا الصرح ثقافي والأثري والسياحي الضخم قبيل افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020، الذي يعتبر أضخم مبني خصص لعرض آثار حضارة واحدة في العالم. وفي نهاية الاجتماع، أهدى طلال عمر وزير السياحة والآثار نسخة من كتاب جينيس للأرقام القياسية 2020، والذي يعتبر المرجع السنوي الشامل للأرقام القياسية بالموسوعة.

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توجه المدير الإقليمي لموسوعة جينيس الرقمية واللواء عاطف مفتاح إلى المتحف المصري الكبير حيث تفقدا مبني المتحف وميدان المسلة المعلق وبحثوا إمكانية تسجيل رقم قياسي لهما بالموسوعة حيث ان مبني المتحف هو أضخم مبني خصص لعرض الاثار في العالم وميدان المسلة هو أول ميدان مسلة معلق في العالم بالإضافة إلى دراسة إمكانية تسجيل رقم غير مسبوق لحفل افتتاح المتحف كأكبر حفل افتتاح.

كما تفقدا متحف مركب خوفو بمنطقة الأهرامات الأثرية، والتي سيتم نقلها إلى المتحف المصري الكبير في مبني مستقل وذلك لدراسة إمكانية تسجيل رقم قياسي لها في الموسوعة كأكبر أثر عضوي باقي في التاريخ. وأعرب طلال عن استعداد المكتب الإقليمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية بتوفير الدعم الكامل عن طريق إرسال جميع الملفات الخاصة بالمعايير التي يجب توافرها لتسجيل رقم قياسي بالموسوعة، إلى هيئة المتحف المصري الكبير والتنسيق الدائم والمستمر. كما سلم إلى اللواء عاطف مفتاح شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن تسجيل رقم قياسى جديد بالموسوعة باسم مصر لرسم لوحة بأكبر عدد من أكواب القهوة، حيث تم رسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون باستخدام عدد 7260 كوب قهوة على مساحة 60 متر مربع.

يذكر أن المتحف المصرى الكبير استضاف أول امس فعالية تسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس الرقمية لرسم لوحة بأكبر عدد من أكواب القهوة .