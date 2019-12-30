شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء التعليم الياباني يتابعون تجربة «التوكاتسو» بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار صباح اليوم، وفد ياباني من خبراء التعليم مكون من ١١ خبيرالمدرسة اليابانية بالبحر الأحمر، وكان على رأسهم البروفيسور الياباني واكيتا بجامعة طوكيو ومسؤول التعليم في اليابان يرافقهم 3 أعضاء من منظمة لجايكا اليابانية وعدد من ممثلي الصحف اليابانية تضمنت الزيارة محاور الريادة اليومية ومجلس الفصل والتعليم باللعب والقراءة الهادئة.

خبراء التعليم الياباني يتابعون تجربة «التوكاتسو» بالغردقة

كان في استقبال الوفد الدكتورة كريمة شاهين، مدير المدارس اليابانية بالبحر الأحمر، أبو الحسن عشري، ومحمد حمزة مشرفي، المدارس مدربين التوكاتسو ومسؤولي التعليم بالمحافظة، وتأتي الزيارة للاطمئنان على مدى نجاح تجربة الطريقة اليابانية بالمدارس المصرية.

خبراء التعليم الياباني يتابعون تجربة «التوكاتسو» بالغردقة

تفقد الوفد الياباني بعض الفصول بالمدرسة وأقاموا بعقد حصة بحثية بالمدرسة واطلعوا على معرض إعادة التدوير بالمدرسة، واشاد بالفصول وبطريقة تجربة طريقة بالتوكاتسو اليابانية بالمدارس المصريةومن المقرر أن يستكمل الوفد برنامج الزيارة غدا وعقد اجتماع مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.