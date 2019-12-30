شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يترأس اجتماع اللجنة العليا للمشروعات القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة العليا للمشروعات القومية اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

Advertisements

وأكد «عبدالغفار»، على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية في مجال التعليم، موجهًا الشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي شهدت خلال عام 2019 تطورًا في مجال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة، موجهًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة. وأشار «عبدالغفار»، إلى أهمية متابعة العمل لضمان تنفيذ المشروعات المختلفة طبقًا لأعلى المواصفات الفنية.

كما وجه الوزير بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من البنية التحتية لجامعات (الجلالة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والملك سلمان)، وذلك من أجل بدء الدراسة بها خلال العام الدراسي القادم، لافتًا إلى ضرورة التسويق الجيد لتلك المشروعات حتى يعلم المواطن المصري حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة على المسار التعليمي.

وخلال الاجتماع استمع وزير التعليم العالي إلى معدلات الإنجاز والتنفيذ في المشروعات التي تنفذها الوزارة، موجهًا بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات في أقرب وقت ممكن. وناقشت اللجنة تطورات العمل في إنشاء الجامعات الجديدة، وكذلك تطورات العمل في الجامعات التكنولوجية.