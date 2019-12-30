شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في قطار بكفر الزيات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، الاثنين، على حريق نشب فى عربة بأحد القطارات، حال سيره بنطاق السكة الحديد بمركز كفر الزيات، دون خسائر بشرية.

كان اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، قد تلقى إخطارا من نقطة محطة سكة حديد كفر الزيات، بنشوب حريق في عربة بأحد القطارات حال سيره بنطاق السكة الحديد بكفر الزيات، ما أدى لتصاعد الأدخنة من جراء ذلك.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وجار الوقوف على سبب الحادث، وتم تحرير محضر، وأخطرت النيابة العام للتحقيق.

حريق فى عربة بأحد القطارات