شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع الحملة المكبرة على المجازر بالحامول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الحملات المكبرة للتفتيش والرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والمرور على الأسواق، في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق بدائرة المحافظة لضبط الاسعار ومحاربة الغلاء، ومتابعة سير العمل بها للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبناءً على توجيهات محافظ كفرالشيخ، تم متابعة استمرار الحملات المكبرة لتكثيف الرقابة على محلات الجزارة، تحت اشراف طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة الحامول، حيث تم عمل حملة مرور مكبرة على محلات الجزارة بالتنسيق بين الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول والطب البيطرى والصحة والتموين، وقد اشفرت الحملة عن ضبط ٢٥كجم لحوم مذبوحة خارج المجاز الحكومية وتحرير ٣ محاضر بمعرفة الطب البيطري.

وتأتى هذه الحملات في اطار الحفاظ على الصحة العامة والتأكد من مدى مطابقة المواد والسلع الغذائية للمعايير والمواصفات ومنع التلاعب بالأسعار ولتعميم فكرة المراقبة على الأسواق بنطاق المركز والمدينة والمتابعة المستمرة على المنشآت الخدمية والأهلية وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.

حملة مكبرة علي المجازر في كفر الشيخ

حملة مكبرة علي المجازر في كفر الشيخ