شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تحدد القيم السعرية للتصالح في 5 مناطق (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محافظة الجيزة، الإثنين، القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك بنطاق حي جنوب الجيزة، وفقاً للأغراض التجارية والإدارية والسكنية، وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح .

أصدر المحافظ قراراً بالقيم السعرية لــ 5 مناطق بالحى، وتشمل المنطقة الأولى نفق الهرم، من التقائه مع سور السكة الحديد، وامتداد شارع الهرم، مروراً بميدان الجيزة، وحتى كوبرى عباس، وكورنيش النيل، وشارع عبدالهادى صالح، وشارع ثروت، وسور السكة الحديد، حتى التقائه بنفق الهرم.

والمنطقة الثانية سور السكة الحديد، بدء من نفق الهرم، وحتى سلم محطة مترو أم المصريين، وشارع ربيع الجيزى، وشارع المحطة، وكورنيش النيل حتى كوبرى عباس، وامتداد شارع الهرم حتى نفق الهرم.

والمنطقة الثالثة سور السكة الحديد بداية، من سلم محطة مترو أم المصريين، والطريق الدائرى، وكورنيش النيل، وشارع المحطة، وشارع صلاح سالم (ربيع الجيزى)، حتى التقائه مع سلم محطة أم المصريين .

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والمنطقة الرابعة سور السكة الحديد، بداية من الطريق الدائرى، ثم مدخل طريق أبوالنمرس، والسور الفاصل بين محطة مياه أبوالنمرس، وفيلا علاء دياب، وكورنيش النيل، والطريق الدائرى، وحتى التقائه بسور السكة الحديد .

والمنطقة الرابعة(أ) طريق مصر أسيوط الزراعى، وسور منتجع دولفين، وكورنيش النيل، وشارع النيل، حتى التقائه بطريق مصر أسيوط الزراعى ( منطقة عزبة البكباشى القديمة).

والمنطقة الخامسة سور السكه الحديد، بداية من الطريق الدائرى، ومزلقان أبوالنمرس، وطريق ترعة ترسا، وشارع عبدالغنى شكل، وشارع الخليفة، وترعة والى، وشارع داير الناحية الشرقى، وشارع جسر الكنيسة(طريق ابو زارع) ترعة الزمر، والطريق الدائرى حتى التقائه بسور السكة الحديد .

تراوحت قيمه التصالح في المتر السكنى بتلك المناطق 50 جنية كحد أدنى و480جنيه كحد أقصى، و50 جنية للأغراض الإدارية كحد أدنى و600 جنيه كحد أقصى، و50 جنية للمتر التجارى كحد أدنى و1200 جنية كحد أقصى، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر، والشوارع الأقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الأقل من 16 م .

كما أصدر المحافظ قراراً بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء، والتى تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها، وهى شارع النيل من شارع ثروت، حتى كوبرى عباس، وهى 2000 جنية للمتر التجارى والادارى، و1600 للمتر السكنى، إضافة إلى شارع ربيع الجيزى، وبلغت 1600 جنية للمتر التجارى، و400 للمتر الإدارى، و280 للمتر السكنى، وشارع المحطة تحدد ألف جنيه للتصالح في المتر التجارى، و320 للمتر الإدارى، و240 للمتر السكنى.