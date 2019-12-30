شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. "التعليم": لا تعديل فى شروط مسابقة الـ120 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان التعليم أنه ": لا تعديل فى شروط مسابقة الـ120 ألف معلم وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه حرصًا على تكافؤ الفرص بين المتقدمين لمسابقة 120 ألف معلم فإنه لا تعديل فى شروط المسابقة ،ومن جانبه قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، إنه لا تعديل في شروط التقدم للمسابقة والتي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي، وأننا نسير وفقًا للخطوات التي أعُلن عنها، نافيًا ما أثير حول إرسال كشوف أسماء 30 ألف معلم للمديريات التعليمية للتعاقد معهم.

شهد كوبرى أكتوبراليوم الاثنين، فى اتجاه القادم من وسط البلد وميدان التحرير، إلى مناطق المهندسين والدقى، حالة من التكدس المرورى، والعكس فى الاتجاه القادم من المهندسين لوسط البلد، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية، أعلى الكوبرى.

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن محكمة صينية حكمت على العالم الصينى هى جيانكوي ، الذي قام بتعديل جينات طفلتين توأم وراثيا للمرة الأولى في العالم، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، حيث قال جيانكوي في نوفمبر 2018 إنه استخدم تقنية تحرير الجينات المعروفة باسم Crispr-Cas9 لتغيير جينات طفلتين توأم فى مرحلة الأجنة، مما تسبب في رد فعل عنيف في الصين وعلى المستوى العالمي حول أخلاقيات البحث والعمل.

تحدى لاعب السلة التركى عضو فريق بوسطن فى الدورى الأمريكى لكرة السلة أنيس كانتر، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، على "تويتر".

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قال النائب الهولندى المناهض للإسلام خيرت فيلدرز مساء أمس الأحد، إنه تراجع عن مسابقة لرسومات كاريكاتورية مسيئة للنبى محمد بعد ساعات فقط من إعلان الحدث المثير للجدل، قائلا إنه أراد توجيه الاهتمام إلى أهمية حرية التعبير، وفقا لوكالة "رويترز" فى أمستردام، وأوضح فى تغريدة، أن الاهتمام الدولى بالمسابقة قد مكنه من توضيح أهمية حرية التعبير، وكتب على صورة وصفها بأنها الرسم الفائز يظهر فيها رجلا غاضبا بلحية "المهمة أنجزت. نهاية المسابقة".

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب والفساد الوظيفى، وكشفت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى نويبع البحرى بالإدارة العامة لأمن الموانئ، وجود عجز كبير فى محتويات مخزن الإدارة العامة للمهمل والبيوع داخل الميناء التابعة للإدارة المركزية لجمارك سيناء قدرت قيمة الرسوم والتعويضات المستحقة لتلك المحتويات قرابة (18 مليون جنيه)، حيث تبين تبديد واختلاس العديد من البضائع المتحفظ عليها على فترات متقطعة لتهريبها داخل البلاد ولا سيما البضائع المحظورة لعدم استيفائها الاشتراطات الاستيرادية بالمخالفة للقانون.

شهد كوبرى الدقى المعدنى، منذ قليل، زحام مرورى فى الاتجاه القادم من الدقى وحتى المهندسين بسبب زيادة الأحمال وتكدس السيارات فى منزل الكوبرى أمام شارع وزارة الزراعة، بينما شهد اتجاه كوبرى الدقى المعدنى للقادم من المهندسين لاتجاه حديقة الأورمان سيولة مرورية فى حركة السير، مع تواجد مكثف لرجال المرور للعمل على تيسير حركة السير.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعامل مع الحالات الطبية التي رصدتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، خلال شهر ديسمبر 2019، حيث استعرض تقريراً من الدكتور طارق الرفاعى، مُدير المنظومة، أشار إلى أن المنظومة رصدت 4862 شكوى واستغاثة خلال الشهر الجاري، تم فحصها، ودراستها، وتوجيهها، للجهات المُختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، وكان من بينها عدد 439 حالة لمواطنين بمحافظات الجمهورية تتطلب تدخلاً طبياً سريعاً بمختلف التخصصات الطبية.