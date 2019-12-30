شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان تبرز الحكم بسجن 3 علماء صينيين لتعديلهم جينات طفلتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن محكمة صينية حكمت على العالم الصينى هى جيانكوي ، الذي قام بتعديل جينات طفلتين توأم وراثيا للمرة الأولى في العالم، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، حيث قال جيانكوي في نوفمبر 2018 إنه استخدم تقنية تحرير الجينات المعروفة باسم Crispr-Cas9 لتغيير جينات طفلتين توأم فى مرحلة الأجنة، مما تسبب في رد فعل عنيف في الصين وعلى المستوى العالمي حول أخلاقيات البحث والعمل.

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المحكمة في شينزين أدانته بارتكاب ممارسات غير مشروعة وتغريمه أيضًا ثلاثة ملايين يوان (430 ألف دولار). تلقى شخصان آخران في فريق أبحاثه عقوبات أقل وغرامات.

وقالت المحكمة لشينخوا "إن المتهمين الثلاثة لم يحصلوا على الشهادة المناسبة لممارسة الطب ، وفي البحث عن الشهرة والثروة ، انتهكوا عن قصد اللوائح الوطنية في مجال البحث العلمي والعلاج الطبي". "لقد تجاوزوا الحد الأدنى من الأخلاقيات في مجال البحث العلمي والأخلاقيات الطبية."

حكم على تشانغ رينلي ، الذي عمل مع هي ، بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها مليون يوان. بينما تلقى الزميل تشين جينتشو حكما بالسجن لمدة 18 شهرا ، مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 500000 يوان.

وتسببت تجاربه ، التي أجريت على سبعة أجنة في أواخر عام 2018 ، فى موجات صدمة عبر العالم الطبي والعلمي.

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على الرغم من أن العلماء فهموا لبعض الوقت كيف يمكن تحرير جينات الأطفال الذين لم يولدوا بعد ، إلا أن معظم البلدان حظرت هذه الممارسة لأسباب أخلاقية.

وقد وجد هي ، الذي كان يعمل في الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا في شينزين ، قد تجاهل المعايير الأخلاقية والعلمية في محاولة للتدخل في التركيب الجيني للتوائم لولا ونانا.

وقال إنه يريد تحصين التوأم من فيروس نقص المناعة المكتسبة ، لكن البحث الأصلي الذي نشر في وقت سابق من هذا الشهر من قبل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مراجعة تقنية وجد أنه ربما لم ينجح في إعادة إنتاج الجين الذي يجعل بعض الناس في مأمن.