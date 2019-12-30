شكرا لقرائتكم خبر عن النائب الهولندى المناهض للإسلام يتراجع عن مسابقة لرسم النبى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب الهولندى المناهض للإسلام خيرت فيلدرز مساء أمس الأحد، إنه تراجع عن مسابقة لرسومات كاريكاتورية مسيئة للنبى محمد بعد ساعات فقط من إعلان الحدث المثير للجدل، قائلا إنه أراد توجيه الاهتمام إلى أهمية حرية التعبير، وفقا لوكالة "رويترز" فى أمستردام، وأوضح فى تغريدة، أن الاهتمام الدولى بالمسابقة قد مكنه من توضيح أهمية حرية التعبير، وكتب على صورة وصفها بأنها الرسم الفائز يظهر فيها رجلا غاضبا بلحية "المهمة أنجزت. نهاية المسابقة".

وكان ألغى فيلدرز مسابقة مماثلة فى أغسطس من العام الماضى بعد أن اعتقلت الشرطة رجلاً هدد بقتله بسبب خطته، وفى ذلك الوقت، أثارت خطط إجراء المسابقة مظاهرات كبيرة فى باكستان، وقال فيلدرز، إنه يشعر أن خطر العنف ضد الأبرياء كبير جدًا، ويعتبر حزب فيلدرز المناهض للإسلام ثانى أكبر حزب فى البرلمان الهولندى، لكنه ليس جزءًا من الحكومة.

وكانت محكمة هولندية حكمت فى نوفمبر الماضى على باكستانى بالسجن عشر سنوات لإدانته بالتخطيط لـ"اعتداء إرهابي" ضد فيلدرز.

ونشر الباكستانى الذى أوقف فى لاهاى مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يعلن فيه أنه يريد إرسال فيلدرز "إلى الجحيم"، داعيا المسلمين إلى دعمه.

وأعلن الأفغانى الذى حكم عليه فى أكتوبر بالسجن 26 عاما، أنه نفذ الهجوم "لحماية النبى محمد"، ذاكرا تحديدا اسم غيرت فيلدرز.

وتؤمن الدولة الهولندية حماية على مدار الساعة لفيلدرز البالغ من العمر 56 عاما.

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وكان فيلدرز أدين عام 2014 بعد واقعة فى تجمع حاشد عندما سأل مؤيديه ما إذا كانوا يريدون المزيد من المغاربة فى هولندا أم الأقل، وترددت هتافات "أقل! أقل!" ورد "سنهتم بذلك".

وحوكم بعد أن تلقت السلطات الهولندية عشرات الشكاوى من أفراد وجماعات مسلمة.