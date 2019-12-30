شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد أعمال التطوير بمستشفى الفيروز التخصصى بطور سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت مع الشركة المنفذة أعمال التطوير، وأبدت عدداً من الملاحظات الهامة التى من شأنها سرعة الإنتهاء من الأعمال فى أسرع وقت ممكن، وبما يساهم في حصول المريض على خدمة طبية ذات جودة.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان، شددت على الانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد، كما وجهت بمراجعة القوى البشرية بالمستشفى ووضع خطة لتوفير كافة الاحتياجات من أعضاء الفريق الطبي، بهدف توفير كافة التخصصات الطبية، مؤكدةً أنه مع تطبيق التأمين الصحي الجديد لن يتم تحويل أي مريض خارج المحافظة لتلقي الخدمة الطبية.

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وفي ذات السياق حرصت الوزيرة على الاستماع لمطالب المواطنين، ووجهت بالاستجابة لكافة مطالبهم، حرصاً منها على تذليل أي عقبات تواجه المرضى في تلقي الخدمة الطبية.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.