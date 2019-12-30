شكرا لقرائتكم خبر عن العيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة تعالج 144 مواطنا بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الداخلية مبادرتها الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، لتوقيع الكشف الطبى على 144 مواطنا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، على مدار 4 أيام، ووقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع "مسئولى بعض الجمعيات الخيرية، والمساجد والكنائس، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالـ "عجوزة ومدينة نصر والإسكندرية"، الكشف الطبى على المواطنين.

واستقبلت العيادات الخارجية 144 حالة بالمستشفيات الـ 3 خلال 4 أيام متتالية، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات المختلفة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

يأتى "الأمن الإنساني" على أولويات وزارة الداخلية، فبالرغم من معركتها المستمرة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، وسقوط الشهداء والمصابين، أثناء الدفاع عن أمن المواطنين والوطن، إلا أن كل ذلك لم يمنعها من الإهتمام بالأمن الإنساني، وفي هذا الإطار، أوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بمحافظة المنيا، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين ، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان" على المواطنين.

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كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وفى إطار حرص الوزارة على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، ولاسيما إستخراج الأوراق الثبوتية.

وتم استخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين بالمحافظة، وإيماناً بأهمية تعزيز روح التكافل والانتماء لدى النشئ الصغير لما له من دور إيجابى تجاه المجتمع، تم توزيع الألعاب على الأطفال بالمحافظة، بهدف غرس مبادىء المسئولية المجتمعية لديهم، حيث لقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

وجاء ذلك في إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية، وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار 4 سنوات، في إيفاد 93 قافلة طبية للمراكز والقرى والنجوع ودور الأيتام، ضمت "2382 طبيب، 1267 ممرض وفنى"، لتقديم خدمة طبية متميزة، حيث وقعت الكشف الطبى على "58323 مواطن"، وتم صرف الأدوية اللازمة مجاناً، وإيفاد 59 قافلة طبية إلى السجون، وتم عقد دورات تدريبية لمجموعات من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، لتعلم لغة الإشارة ، للتواصل مع ذوى الإعاقة، من الصم وضعاف السمع.