شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التعليم العالى تحتفل بالطلاب الوافدين بمناسبة العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتورة رشا كمال، اليوم الإثنين، وفى إطار مبادرة ادرس فى مصر، احتفالية لطلابها فى مركز اللغة العربية بحضور الطلاب الأجانب من مختلف الجنسيات فرنسا وألمانيا والسويد والبرتغال وجزر القمر وجورجيا، للاحتفال بهم فى أعياد الكريسماس.

وشارك فى حضور الاحتفالية الدكتورة رشا كمال، القائم بأعمال الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق وسفير مبادرة ادرس فى مصر التى أطلقتها وزارة التعليم العالى.

وقدم الطلاب الوافدين أغانى أعياد الكريسماس وسط أجواء من الفرحة والسرور.

كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع السفير محمد العرابى خلال تواجده بمقر إدارة الوافدين بمدينة نصر ، فيما حرص العرابى على السماع والحديث مع عدد من الطلاب عن الدراسة فى مصر والثقافة المصرية من منظور الطلاب .

وارتدى الطلاب الوافدين ملابس الاحتفال بأعياد الكريسماس، كما ارتدى أحد العاملين بالإدارة ملابس بابا نويل ووزع شيكولاته على الطلاب أثناء الاحتفالية.

كانت الدكتورة رشا كمال، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين أوضحت أن الاحتفال يهدف لتقليل شعور الإحساس بالاغتراب لدى الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى اعتباره ملتقى لتبادل الثقافات والأعياد والاحتفال بالأعياد المجيدة معهم .

وأشارت رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، إلى أن الاحتفالية ستشهد حضور السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ، خاصة بعد طلبه واعلن بنفسه خلال تدريب المعهد الدبلوماسى لكوادر الإدارة المركزية لشئون الوافدين بعدما لقب نفسه سفير مبادرة أدرس فى مصر".

وتابعت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، سعداء بالمشاركة وزيارة المكان الذى يشهد تدريب الطلاب فى مصر والذى يتم اعدادهم كسفراء مصر فى الخارج.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشفت فى تقرير قدمته الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، حول مبادرة (ادرس في مصر)، استراتيجية جذب الطلاب الوافدين التي تبنتها الوزارة هذا العام من خلال تذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر.

وأشار التقرير إلى أنه تقرر فتح باب التقدم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2019/2020 بدءا من شهر مايو الماضى، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمى للوافدين www.wafeden.gov.eg.

كما أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطبيق "ادرس فى مصر" لمساعدة الطلاب الراغبين فى الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم فى التعرف على المؤسسات التعليمية مشيرة إلى أن التطبيق يتضمن بيانات كافة مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والتى تشمل: الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، والكليات والمعاهد التكنولوجية والمعاهد العليا، مضيفة أن التطبيق يتسم بسهولة الاستخدام ويعمل على نظامى أندرويد وآيفون كما أنه ثنائى اللغة (عربى/إنجليزى)، بالإضافة إلى ارتباطه مع بوابة الوافدين، ومع نظام التنسيق بمراحله المختلفة وبنظام التقديم والقبول بالجامعات الخاصة.





التعليم العالى تحتفل بالطلاب الوافدين بحضور الوزير محمد العرابى (1)



التعليم العالى تحتفل بالطلاب الوافدين بحضور الوزير محمد العرابى (2)



التعليم العالى تحتفل بالطلاب الوافدين بحضور الوزير محمد العرابى (3)



التعليم العالى تحتفل بالطلاب الوافدين بحضور الوزير محمد العرابى (4)



التعليم العالى تحتفل بالطلاب الوافدين بحضور الوزير محمد العرابى (5)

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التعليم العالى تحتفل بالطلاب الوافدين بحضور الوزير محمد العرابى (6)



التعليم العالى تحتفل بالطلاب الوافدين بحضور الوزير محمد العرابى (7)



التعليم العالى تحتفل بالطلاب الوافدين بحضور الوزير محمد العرابى (8)



التعليم العالى تحتفل بالطلاب الوافدين بحضور الوزير محمد العرابى (9)



التعليم العالى تحتفل بالطلاب الوافدين بحضور الوزير محمد العرابى (10)



التعليم العالى تحتفل بالطلاب الوافدين بحضور الوزير محمد العرابى (11)



التعليم العالى تحتفل بالطلاب الوافدين بحضور الوزير محمد العرابى (12)



التعليم العالى تحتفل بالطلاب الوافدين بحضور الوزير محمد العرابى (13)



التعليم العالى تحتفل بالطلاب الوافدين بحضور الوزير محمد العرابى (14)



التعليم العالى تحتفل بالطلاب الوافدين بحضور الوزير محمد العرابى (15)



