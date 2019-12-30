شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط 5117 كيلو لحوم مجهولة المصدرة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى وزارة الزراعة ، أنه طبقاً لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بالجيزة الى الهيئة ، يوضح أن الحملات التى قامت بها ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية بعد اصدار التعليمات بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع اللحوم تمكنت من ضبط كمية من اللحوم المذبوحة بلغت كميتها (5117) كجم للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر وقد بلغت اجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم (6) محاضر في الفتـــرة من 15/12/2019 حتى 31/ 12/2019.

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، الذى حصل " الخليج 365 "، عليه أنه فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات الاشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات .

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية ، أنه تحقيقا لنفس الهدف بتوفير الغذاء الصحى الامن من مصدر حيواني قام اطباء ادارة المجازر بالمديرية بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطري الكامل ، وقد أظهرت التقارير الواردة من مديرية طب بيطرى الجيزة ، أن اجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية خلال نفس الفترة قد بلغت (3637) رأس من الماشية داخل هذه المجازر , فيما بلغت اجمالى المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة (208,649) طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر .