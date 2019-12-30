شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: إعادة اطلاق سلحفاة خضراء إلى بيئتها الطبيعية بعد علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وزارة البيئة من خلال محمية الزرانيق فى إعادة إطلاق سلحفاه خضراء إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطئ مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بعد إنقاذها وعلاجها تطوعيا، بمشاركة المجتمع المحلى والشباب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة سيناء بالإضافة إلى فريق انقاذ السلاحف فى مصر وممثلين عن المحافظة فى تكاتف جديد يوضح مدى وعى المواطن بأهمية التنوع البيولوجى ويعكس نجاح برامج الوزارة فى رفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجى والحياة البحرية ودور المجتمع فى حمايتها والحفاظ عليها.

كان قد ورد معلومات لفريق انقاذ السلاحف بمصر بوجود سلحفاه بحرية من نوع الأخضر لدى أحد محال بيع الأسماك بالقاهرة حيث تم التواصل معه و إقناعه بتسليمها ليتم إجراء الكشف الطبى عليها من قبل مجموعة من الأطباء البيطريين نظرا لكونها فى بحالة إعياء شديدة ليتبين اصابتها بالتهاب رئوى ليتم توفير الرعاية البيطرية لها وعلاجها لمدة 4 أيام متواصلة بمنزل أحد المواطنين، حتى تمكنت من استعادة قدرتها على الحياة وتم نقلها وإعادة إطلاقها إلى بيئتها الطبيعية بأحد شؤاطئ مدينة العريش وسط أجواء احتفاليه من المواطنين الذين شاركوا فى إنقاذها والحضور.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بعملية إنقاذ وعلاج السلحفاة والتى تعكس تكاتف أبناء المجتمع فى حماية السلحفاه كرمز للتنوع البيولوجى، حيث إن عمليه الإنقاذ لم يكن عملا فرديا، وإنما ثمرة جهود مجموعة كبيرة من المساهمين الذين لديهم وعي بيئي، ابتداء من الشخص الذى أبلغ عن وجودها لدى بائع السمك والذى اقتنع باهميتها وسلمها مرورا بكل من ساهم فى استضافها و علاجها و نقلها الى العريش مع قيام مجموعه من الأطباء البيطريين بتوفير الرعاية المتخصصة لها بجهود ذاتيه وانتهاء بشباب فى جامعة سيناء وقرية سما العريش، الذين قاموا بحفر حوض على شاطئ البحر، لمتابعة حالتها و التاكد من قدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية قبل عمليه الاطلاق مما يعكس دور المواطن الفعال فى حماية السلاحف و التنوع البيولوجى مؤكدة على اننا قادرين على حماية البيئة و مواردنا الطبيعية بالاتحاد و تكامل الجهود بين كافة مؤسسات المجتمع و مواطنيه كشركاء من اجل حماية بيئتنا و مواردنا الطبيعية.

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وقد سبق عمليه الإطلاق تنظيم ندوة للتعريف بأهمية السلاحف البحرية للبيئة و المسئوليه المجتمعيه فى حماية التنوع البيولوجى بمشاركة عدد من المواطنين من مختلف الأعمار

جديرا بالذكر أن وزارة البيئة حريصة على فتح قنوات تواصل مستمرة و فعالة مع المواطنين للإجابة عن أى إستفسار عن أهمية الحياة البرية او الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنه صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.