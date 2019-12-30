شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة لأهالى قرية تطون: السيسى خايف على ولاده من الغرق و المهانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لأهالى قرية تطون محافظة الفيوم، أن زيارتها لأهالى القرية تأتى بتكليف من الرئيس عيد الفتاح السيسى بإطلاق مبادرة مراكب النجاة للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فى رسالة للأهالى بالقرية،" أن رب الأسرة وهو رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى خايف على ولاده من الغرق والمهانة والسرقة وبيراعى ربنا فى اللى بيعمله عشان كدا أطلق هذه المبادرة".

وتابعت الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج،" الحمد لله ربنا حافظ على بلدنا وفى ناس مش لاقيه دولهم عشان حتى يدفنوا فيها"، مضيفة :"هتروح بره مش هتلاقى الكرم والروح اللى عندنا دى والجدعنه والمحبه والطيبة اللى فى الشعب المصرى مش موجوده عند أى حد تانى".

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وتلتقى السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأهالى قرية تطون إحدى القرى التابعة لمركز أطسا فى لقاء جماهيري مع أهالي وشباب القرية، للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع محافظة الفيوم والمجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" التي أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.