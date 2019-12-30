شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التدريب بالرى يجرى مقابلات للمشاركين فى برنامج إعداد القيادات الشابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، أنه يتم إجراء المقابلات الشخصية لـ 27 مهندس من المرشحين لحضور برنامج إعداد القيادات الشابة الهندسية بالوزارة، من خلال لجنة متخصصة من خبراء الوزارة والمعهد القومى للإدارة، موضحا أن التقييم شمل قياس مهارات اللغة والحاسب الآلى والجدارات السلوكية والمعلومات الفنية المتخصصة والمالية والقانونية باستخدام نموذج إلكترونى على الحاسب الآلى.

وأوضح تقرير مفصل بشأن الإنجازات على مستوى قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى خلال العام 2019 ، والذى شهد العديد من الإنجازات والأنشطة التدريبية على المستويين المحلي والإقليمى، فعلى مستوى الوزارة تم تنفيذ 176 برنامجاً تدريبياً ل 3769 متدرباً، وعلى المستوى القومى تم تنفيذ 34 برنامجاً تدريبياً لـ 660 متدرباً، فى حين تم تنفيذ 13 برنامجاً تدريبياً لـ 182 متدرباً على المستوى الإقليمى.

أوضح الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بأن البرامج تنوعت مابين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة الى برامج الحاسب الألى واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية.

واستهدفت البرامج جميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.

وعلى الصعيد الإقليمي وفي ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة في مجال التدريب وتنمية القدرات فقد تم تنفيذ 34 برامج تدريبية ، بالتعاون مع وزارة البيئة تنوعت هذه البرامج مابين برامج إدارية وبرامج تنمية مهارات ليصل إجمالي ما تم تدريبه (660) متدرب من وزارة البيئة.

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وأضاف عنتر بأنه فى إطار البروتوكول الموقع بين كل من قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ووكالة الجايكا اليابانية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، فقد تم تنفيذ (4) برنامج تدريبية فى مجال المياه ( إمدادات المياه في المناطق الريفية) وتستهدف 39 متدرب من (إداريين - جيولوجيين - مهندسين مدنى ) من وزارة المياة والبيئة لدولة اليمن الشقيق.

وتم من خلال البرنامج تنظيم عدد من الزيارات العلمية وذلك بالتنسيق كل من هيئة السد العالي وقطاع الخزانات بمصلحة الرى إلى ومنها زيارة إلى (السد العالي - متحف النيل بأسوان - فرع قطاع التدريب بأسنا - قناطر إسنا)، بالإضافة الى تنفيذ 2 برنامج تدريبي في مجال (المياه الجوفية والشحن الاصطناعي) لعدد 38 متدرب من دول عربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المغرب وتونس والسودان والاردن واليمن والعراق والجزائر) .

الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ 4 برامج تدريبية لدول أفريقية بالتعاون مع وزارة الخارجية – الوكالة الدولية للشراكة من أجل التنمية , في مجال " كفاءة إستخدام المياه لمشاريع الري " ل 87 متدرب من دول أفريقية ودول حوض النيل كما أشار رئيس القطاع إلى تنفيذ 3 ورش عمل إقليمية بالتعاون مع كل من قطاع التخطيط والاتحاد الاوربي في مجال برنامج بناء القدرات , دار الهندسة في مجال إعادة تأهيل قنوات نجع حمادي شرق / غرب , GIZ في مجال كفاءة ترشيد الإستهلاكات في المصانع بإجمالي عدد المشاركين في هذه الندوات 138 مشارك من العاملين بالوزارة .

و في طفرة تاريخية غيرمسبوقة تم إعتماد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري جهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وادراجه ضمن دليل جهات التدريب المعتمدة على المستوى القومي في مجالات الفنية والإدارية والحاسب الآلي واللغة وهي خطوة داعمة للقطاع لاتساع نطاق تعامله مع الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية .