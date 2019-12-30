شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى بطريق الواحات الاتجاه القادم من طريق الفيوم بطول 700 متر لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر
ونوهت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة للمرور قامت بإجراء تحويلة مرورية عن طريق إزالة جزء من الجزيرة الوسطى بطريق الواحات بمنطقة الأعمال وإستقطاع حارة مرورية بطريق الواحات فى الانجاه المقابل " المتجه إلى طريق الفيوم " بعرض ما يقرب من " 5 م " لتخصيصها لحركة سير المركبات للقادم من طريق الفيوم بإتجاه طريق الواحات ثم عودة حركة سير المركبات مرة أخرى للاتجاه الأصلى للمتجه إلى مدينة الواحات " بعد تجاوز موقع الأعمال حيث تم فصل هذه الحارة المرورية فى المشار إليها بحواجز حديدية وخرسانية عن الحركة المرورية فى الاتجاه المقابل لتفادى حدوث تكدس مرورى بمحيط هذه المنطقة وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل إضافة إلى تكثيف وجود الخدمات المرورية لمساعدة قائدى المركبات في الإتجاهات الجديدة.
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين التعاون مع الخدمات المرورية والالتزام بالسرعة المحددة بمحيط الأعمال حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.
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