شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى بطريق الواحات الاتجاه القادم من طريق الفيوم بطول 700 متر لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر وقطاع أمن الجيزة بتنفيذ مشروع تطوير طريق الواحات، التى بدأت أعماله منذ عام 2018 وتشمل رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية بطريق الواحات في الاتجاهين بمسافة 700 متر تقريبا، وسيتم إجراء غلق جزئى فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم إتجاه مدينة الواحات تحديدا في المنطقة المحصورة بين بداية الطريق البطئ المؤدى إلى"مول مصر" بمسافة ما يقرب 700 متر دون تعطيل الحركة المرورية وتستمر الأعمال لمدة شهر وستنفذ على مدار اليوم الكامل.

ونوهت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة للمرور قامت بإجراء تحويلة مرورية عن طريق إزالة جزء من الجزيرة الوسطى بطريق الواحات بمنطقة الأعمال وإستقطاع حارة مرورية بطريق الواحات فى الانجاه المقابل " المتجه إلى طريق الفيوم " بعرض ما يقرب من " 5 م " لتخصيصها لحركة سير المركبات للقادم من طريق الفيوم بإتجاه طريق الواحات ثم عودة حركة سير المركبات مرة أخرى للاتجاه الأصلى للمتجه إلى مدينة الواحات " بعد تجاوز موقع الأعمال حيث تم فصل هذه الحارة المرورية فى المشار إليها بحواجز حديدية وخرسانية عن الحركة المرورية فى الاتجاه المقابل لتفادى حدوث تكدس مرورى بمحيط هذه المنطقة وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

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ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل إضافة إلى تكثيف وجود الخدمات المرورية لمساعدة قائدى المركبات في الإتجاهات الجديدة.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين التعاون مع الخدمات المرورية والالتزام بالسرعة المحددة بمحيط الأعمال حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.