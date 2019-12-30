شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر للطيران للصيانة: تنتظرنا العديد من التحديات وصيانة الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس إبراهيم فتحي رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن الفترة الحالية تشهد توجهات رسمية من الدولة المصرية نحو تطوير وتحديث كافة قطاعات الدولة، لا سيما قطاع الطيران هو من القطاعات الهامة والحيوية للدولة.

وقال إبراهيم فتحي، إن صيانة الطائرات واجزائها تعتبر هي عصب قطاع الطيران المدني، لهذا تنتظرنا العديد من التحديات المستقبلية لنواجهها سويا بعزيمة وإرادة قادرة على مواجهة تلك التحديات وهو ما يتفق مع طبيعة أبناء مصر للطيران للصيانه في مختلف أوقات الشدة والرخاء.

وأضاف رئيس مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، "نستهدف معا الحفاظ على قاعدة عملائنا من خلال الاعتمادات الدولية والمحلية التي بحوزتنا، كما ستعمل علي جذب المزيد من العملاء بجهودنا وسمعتنا الطيبة التي نتمتع بها، كما سنعمل سويا على زيادة القدرات الفنية لمختلف المواقع الانتاجية وكذلك توسيع نطاق التعاون مع الكيانات الكبرى في مجال صيانة وعمرة الطائرات واستثمار قدرتنا اللا محدودة لعقد اتفاقيات شراكة تعود بزيادة العائد لخدمات الصيانة وعمرة الطائرات".

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وكان قد أصدر الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أمس الاحد، قراراً بتكليف المهندس ابراهيم فتحي للعمل رئيسا لشركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية خلفا للمهندس مصطفى علي الدين.