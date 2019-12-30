شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: قرية تطون أكثر قرية خرج منها هجرة غير شرعية قبل عام 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأهالى قرية تطون إحدى القرى التابعة لمركز أطسا، فى لقاء جماهيري مع أهالي وشباب القرية، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك بالتعاون مع محافظة الفيومو المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبحضور أكثر من 1500 من أهالي القرية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إنها تعقد لقاء جماهيريًا بالشباب والأهالي بقرية "تطون" مركز إطسا؛ كونها واحدة من أكثر القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بالمحافظة، حيث إن القرية تعد أكثر قرية خرج منها هجرة غير شرعية قبل عام 2016 وتعرض 160 من شباب القرية للغرق نتيجة لذلك.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة مراكب النجاة، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.