شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: توحيد قاعدة البيانات والتحول الرقمى أولوية لرفع كفاءة القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن منظومة العمل داخل وزارة الزراعة تدفعنا لبذل المزيد من الجهد، لتطوير القطاع الزراعى حتى يكون النجاح هو رقم واحد بما ينعكس على الاقتصاد القومى ويحمى العاملين والعلماء بقطاع الزراعة المصرى، مشيرا إلى أهمية التحول الرقمى وتنفيذ برامج حماية للمعلومات وأن تعتمد قاعدة البيانات على رقم واحد ضمانا للشفافية ومنعا لأية مخالفات.

وأضاف "القصير" خلال جولته التفقدية للمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، ومعهد بحوث صحة الحيوان التابعين لمركز البحوث الزراعية، إنه لدى وزارة الزراعة جهد وإنجاز واشياء مشرفة تدفعنا أن نقول لكل العالم "إحنا مين"،موضحا أن ذلك يأتي بتعظيم الأشياء الإيجابية والناجحة فى القطاع الزراعى وتحسين الصورة الذهنية للأعمال التي تقوم بها الوزارة، وأن نعالج السلبيات أولا بأول، والعمل خارج الصندوق بعيدا عن البيروقراطية العقيمة، وعدم تصدير مشكلات لا تحقق هدف الدولة المصرية وهو التوجه نحو التطوير وتحديث الدولة المصرية كما نتمناها جميعا، مشدد على ضرورة تسويق عناصر النجاح فى منظومة الزراعة المصرية.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية التنسيق بين جميع الأجهزة داخل وزارة الزراعة والوزارات المعنية الأخرى، ومنها هيئة سلامة الغذاء بما ينعكس على حماية صحة المواطن بتوفير غذاء آمن للمصريين والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، فضلا عن ضرورة جدية المشروعات عند تنفيذها وأن يكون لها عائد على القطاع الزراعى بأقل التكاليف.

ولفت "القصير"، إلى أهمية الاستفادة من برامج توفير المياه خاصة في مجال الإنتاج الحيواني والألبان والإنتاج الداجني، مشيرا إلى إنه إذا كان معامل تحويل لحوم الدواجن أقل إستهلاكا للمياه من نظيره فى اللحوم الحمراء فعلينا التوسع في الإنتاج الداجنى ، مشير الى أهمية الاستفادة بوجود 37 معمل يتبع معهد صحة الحيوان لكي يكون حائط الصد الأول لحمايةالثروة الحيوانية، وأن تكون هذه المعامل مراكز إشعاع بمختلف المحافظات لخدمة المربين، ورفع كفاءة الأجهزة الرقابية للقيام بدور الوقاية من الامراض الوبائية والحد من إنتشارها.