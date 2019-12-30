وزيرة الصحة تتفقد مستشفى أبورديس وتوجه بدراسة إنشاء مرفق إسعاف جديد

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وقال مجاهد، إن وزيرة الصحة والسكان أكدت أنها شددت على مراعاة معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كما راجعت الرسومات الهندسية المعتمدة طبقاً لأكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، مشددة على ضرورة الاستغلال الأمثل لإمكانيات المستشفى، حيث يشمل المستشفى 46 سريراً، وغرفتي عمليات، و3 ماكينات غسيل كلوي، و4 أسرة للعناية المركزة، و5 حضانات للأطفال، ومعملاً، وقسم أشعة، وبنك دم تخزيني، و8 عيادات خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية.
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزيرة حرصت خلال تفقد أقسام المستشفى على الاستماع لمطالب المرضى ووجهت على الفور بالاستجابة لمطالبهم، كما وجهت الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء بدراسة تخصيص قطعة أرض لبناء مرفق إسعاف جديد بالمدينة على ان يتضمن سكن لائق للمسعفين والعاملين بهيئة الإسعاف.
كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت إطلاق مبادرة "سجل فى مكانك" بمحافظة جنوب سيناء؛ إحدى محافظات المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، فى إطار حملات التوعية الميدانية التي أطلقتها الوزارة لتسهيل عملية تسجيل بيانات المواطنين.
وأوضح الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، أن مبادرة "سجل فى مكانك" فى محافظة جنوب سيناء تتسم بخصوصية تتوافق مع الطبيعة الجغرافية والسكانية للمحافظة، لضمان الوصول لكل المواطنين أينما كانوا للتسجيل وفتح الملفات العائلية فى العيادات المتنقلة التى تجوب المحافظة، لاسيما بجميع الوديان والتجمعات البدوية، مضيفاً أن المبادرة ستتوافق أيضاً مع طبيعة كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى، التى ستطبق بها المنظومة تباعاً.
يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان" وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي.
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