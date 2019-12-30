شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد مستشفى أبورديس وتوجه بدراسة إنشاء مرفق إسعاف جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أعمال التطوير الجارية بمستشفي أبورديس، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء، حيث أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقاً للمواعيد المحددة.

وقال مجاهد، إن وزيرة الصحة والسكان أكدت أنها شددت على مراعاة معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كما راجعت الرسومات الهندسية المعتمدة طبقاً لأكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، مشددة على ضرورة الاستغلال الأمثل لإمكانيات المستشفى، حيث يشمل المستشفى 46 سريراً، وغرفتي عمليات، و3 ماكينات غسيل كلوي، و4 أسرة للعناية المركزة، و5 حضانات للأطفال، ومعملاً، وقسم أشعة، وبنك دم تخزيني، و8 عيادات خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية.