شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تحدد القيم السعرية للتصالح فى 5 مناطق بجنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية فى نطاق حى جنوب الجيزة وفقاً للأغراض التجارية والإدارية والسكنية وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وقد أصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لـ (5) مناطق بالحى وتشمل المنطقة الأولى "نفق الهرم من إلتقائة مع سور السكه الحديد وإمتداد شارع الهرم مروراً بميدان الجيزة، حتى كوبرى عباس وكورنيش النيل وشارع عبد الهادى صالح وشارع ثروت وسور السكة الحديد حتى إلتقائة بنفق الهرم".

والمنطقة الثانية "سور السكة الحديد بدء من نفق الهرم وحتى سلم محطة مترو أم المصريين وشارع ربيع الجيزى وشارع المحطة وكورنيش النيل حتى كوبرى عباس وإمتداد شارع الهرم حتى نفق الهرم".

والمنطقة الثالثة" سور السكة الحديد بداية من سلم محطة مترو أم المصريين والطريق الدائرى وكورنيش النيل وشارع المحطة وشارع صلاح سالم (ربيع الجيزى) حتى إلتقائه مع سلم محطة أم المصريين ".

والمنطقة الرابعة "سور السكة الحديد بداية من الطريق الدائرى ثم مدخل طريق أبو النمرس والسور الفاصل بين محطة مياه أبو النمرس وفيلا علاء دياب وكورنيش النيل والطريق الدائرى، حتى إلتقائة بسور السكه الحديد".

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والمنطقة الرابعة " طريق مصر أسيوط الزراعى وسور منتجع دولفين و كورنيش النيل وشارع النيل حتى إلتقائة بطريق مصر أسيوط الزراعى ( منطقة عزبة البكباشى القديمة)"

والمنطقة الخامسة" سور السكة الحديد بداية من الطريق الدائرى ومزلقان أبو النمرس وطريق ترعة ترسا وشارع عبد الغنى شكل وشارع الخليفة وترعة وإلى وشارع داير الناحية الشرقى وشارع جسر الكنيسة(طريق ابو زارع) ترعة الزمر والطريق الدائرى حتى إلتقائة بسورالسكة الحديد" .

وتراوحت قيمه التصالح فى المتر السكنى بتلك المناطق 50 جنيه كحد أدنى و480 جنيه كحد أقصى و50 جنيه للأغراض الإدارية كحد أدنى و 600 جنيه كحد أقصى و 50 جنيه للمتر التجارى كحد أدنى و 1200 جنيه كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الأقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الأقل من 16 م .

كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهى شارع النيل من شارع ثروت حتى كوبرى عباس وهى 2000 جنية للمتر التجارى والادارى و1600 للمتر السكنى إضافه إلى شارع ربيع الجيزى وبلغت 1600 جنية للمتر التجارى و 400 للمتر الإدارى و 280 للمتر السكنى وشارع المحطة تحدد 1000 جنية للتصالح فى المتر التجارى و 320 للمتر الإدارى و240 للمتر السكنى.