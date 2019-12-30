شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العاشر: رصف الطريق بين منطقة المطورين وطريق الروبيكى بطول 6 كيلو متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف الطريق الرابط بين منطقة المطورين جنوب المنطقة الصناعية A6 وطريق الروبيكي بطول 6 كم، لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها.

وأضاف المهندس خالد شاهين، أن الطريق يعتبر شريانا حيويا للمدينة، ويتناسب مع المرحلة القادمة وزيادة الاستثمارات بها، وكذا زيادة إقبال المستثمرين على المناطق الصناعية وتوفير مسارات جديدة لخدمة وربط المنطقة الصناعية بالمحاور الرئيسية، مشيراً إلى أنه تم إنهاء أعمال السن، وجارٍ تنفيذ طبقة الأسفلت بطول 5.2 كم بالجزء الأول للطريق.

وفي سياق آخر، قام المهندس خالد شاهين، بجولة تفقدية، شملت منافذ بيع اللحوم التابعة للجهات الحكومية والجمعيات الاستهلاكية، ومحال الجزارة بالأسواق بمراكز الخدمات المختلفة بالمدينة، للتأكد من توافر الخدمة، ومدى إقبال المواطنين عليها، والرضا عن مستوي الخدمة والأسعار.

وقال رئيس الجهاز: إنه تم تحرير محاضر للجزارين المخالفين للذبح خارج المدبح، وكذا إجراء عدة لقاءات مع المواطنين المترددين على المنافذ ومحال الجزارة، لإبداء رأيهم عن المنتجات المباعة.

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جدير بالذكر، أنه رافق رئيس الجهاز خلال جولته، مسئولو جهاز المدينة، وشرطة المرافق، ومسئولو إدارات التموين والصحة والطب البيطري، بمدينة العاشر من رمضان.

وكان المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، قد كلف شركات صيانة الكهرباء والإدارات المعنية بجهاز المدينة بتكثيف المرور الدوري على جميع أعمدة الإنارة ومكونات شبكات الكهرباء العامة بكافة أنحاء المدينة، للتأكد من سلامتها وإجراء الصيانة اللازمة لها، وذلك لمنع أية مخاطر، وحفاظاً على أرواح سكان المدينة والمترددين عليها.

وأصدر المهندس خالد شاهين توجيهاته بإعادة تركيب أبواب الأعمدة التي تم سرقتها من قبل مجهولين، وكذا إعادة العزل للأعمدة المكشوفة ومراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بشبكة الإنارة العامة والتأكد من سلامتها.

وقال رئيس الجهاز: يأتي ذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان على أمن وسلامة قاطني المدينة وزائريها والعاملين بها، وخاصة خلال موسم الشتاء.