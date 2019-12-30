شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الداخلية تنهى سلسال الدم بين 6 عائلات بأسيوط والمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى إنهاء الخصومات الثأرية، نجحت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن "أسيوط والمنوفية"، فى إتمام الصلح فى النزاع القائم بين 6 عائلات، ففى أسيوط نجحت مديرية الأمن بالاشتراك مع قطاع الأمن العام فى عقد جلسة صلح بين أطراف " 4 عائلات"، بدائرة مركزي شرطة أبنوب وساحل سليم فى النزاع القائم بينهم.

جاء ذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلات .

وفى المنوفية نجحت مديرية الأمن بالاشتراك مع قطاع الأمن العام فى إنهاء النزاع القائم بين عائلتين بدائرة مركز شرطة تلا، وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.



الخلافات الثأرية 2

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جهود الداخلية فى إنهاء الخلافات الثأرية 1

وتم التوفيق والصلح بين الأطراف وأقروا جميعاً بالصلح النهائى، هذا وقد أشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها، حيث يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لإنهاء الخصومات الثأرية، وإتمام الصلح فى النزاعات القائمة بين العائلات منعاً لتطورها.

كانت وزارة الداخلية شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لإستهداف كافة صور الخروج عن القانون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة التى تستخدم فى المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التى أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت من "ضبط 206 قطعة سلاح نارى، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكم قضائى متنوع.

وجاء من ضمن المضبوطات 206 قطعة سلاح نارى، بحوزة 192 متهما، حيث تم ضبط (16) بندقية آلية، و(48) بندقية خرطوش، و(16) طبنجة، و(126) فرد محلى، و طلقة مختلفة الأعيرة، و(275) قطعة سلاح أبيض، جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.