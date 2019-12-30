شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بإنشاء وحدة طب أسرة جديدة فى أبوزنيمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، أعمال التطوير الجارية بوحدة صحة اسرة أبو زنيمة، فى إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بإنشاء وحدة طب أسرة جديدة على أرض فضاء بجوار الوحدة القديمة، التى تبلغ مساحتها أكثر من 3 آلاف متر مربع، لخدمة أهالي أبوزنيمة، الذى يبلغ عددهم حوالى 10 آلاف مواطن، ضمن الـ 22 وحدة ومركز صحى الجارى إنشاؤهم وتطويرهم بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.
وأشار مجاهد إلى أن الوحدة تخدم القبائل البدوية نظرا لوجودها بمنطقة جبلية، كما وجهت الوزيرة بإستمرار تقديم الخدمة الطبية بالمبنى القديم لحين الانتهاء من الجديد، على أن يتم استغلال المبنى القديم أفضل استغلال وبما يخدم المنظومة الصحية.
كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت إطلاق مبادرة "سجل فى مكانك" بمحافظة جنوب سيناء؛ إحدى محافظات المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، فى إطار حملات التوعية الميدانية التى أطلقتها الوزارة لتسهيل عملية تسجيل بيانات المواطنين.
وأوضح الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، أن مبادرة "سجل فى مكانك" فى محافظة جنوب سيناء تتسم بخصوصية تتوافق مع الطبيعة الجغرافية والسكانية للمحافظة، لضمان الوصول لكل المواطنين أينما كانوا للتسجيل وفتح الملفات العائلية فى العيادات المتنقلة التى تجوب المحافظة، لاسيما بجميع الوديان والتجمعات البدوية، مضيفاً أن المبادرة ستتوافق أيضاً مع طبيعة كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى، التى ستطبق بها المنظومة تباعاً.
وتابع السبكى أنه تم تسجيل 1,877,328 مواطناً فى محافظات المرحلة الأولى وهى: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، مشيراً إلى بدء التسجيل بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو الماضى، وببقية المحافظات فى الأول من أكتوبرالماضى.
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وقال السبكى إنه جارى الإعداد لتطوير 22 وحدة ومركز صحة أسرة و9 مستشفيات بمحافظة جنوب سيناء استعداداً لإطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة بها في مارس 2020، بما يضمن تنفيذ خطوات مشروع التأمين الصحى الشامل حسب الجدول الزمنى الموضوع له، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
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