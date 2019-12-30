وزيرة الصحة توجه بإنشاء وحدة طب أسرة جديدة فى أبوزنيمة

وأشار مجاهد إلى أن الوحدة تخدم القبائل البدوية نظرا لوجودها بمنطقة جبلية، كما وجهت الوزيرة بإستمرار تقديم الخدمة الطبية بالمبنى القديم لحين الانتهاء من الجديد، على أن يتم استغلال المبنى القديم أفضل استغلال وبما يخدم المنظومة الصحية.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت إطلاق مبادرة "سجل فى مكانك" بمحافظة جنوب سيناء؛ إحدى محافظات المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، فى إطار حملات التوعية الميدانية التى أطلقتها الوزارة لتسهيل عملية تسجيل بيانات المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، أن مبادرة "سجل فى مكانك" فى محافظة جنوب سيناء تتسم بخصوصية تتوافق مع الطبيعة الجغرافية والسكانية للمحافظة، لضمان الوصول لكل المواطنين أينما كانوا للتسجيل وفتح الملفات العائلية فى العيادات المتنقلة التى تجوب المحافظة، لاسيما بجميع الوديان والتجمعات البدوية، مضيفاً أن المبادرة ستتوافق أيضاً مع طبيعة كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى، التى ستطبق بها المنظومة تباعاً.

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وتابع السبكى أنه تم تسجيل 1,877,328 مواطناً فى محافظات المرحلة الأولى وهى: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، مشيراً إلى بدء التسجيل بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو الماضى، وببقية المحافظات فى الأول من أكتوبرالماضى.

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وقال السبكى إنه جارى الإعداد لتطوير 22 وحدة ومركز صحة أسرة و9 مستشفيات بمحافظة جنوب سيناء استعداداً لإطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة بها في مارس 2020، بما يضمن تنفيذ خطوات مشروع التأمين الصحى الشامل حسب الجدول الزمنى الموضوع له، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.