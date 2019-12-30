شاهد فى دقيقة.. التضامن تواجه حالات الطلاق بالمنصة الإلكترونية لمشروع"مودة "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنصة الإلكترونية لمشروع وزارة التضامن الاجتماعى "مودة"، الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية، خلال انعقاد منتدى شباب العالم، والتى تقدم دورات تدريبية وتعليمية عن بعد فى تأهيل المقبلين على الزواج، وتؤكد على اهتمام الرئيس بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية وبناء مجتمع قوى ومتماسك، ينشر ”الخليج 365” أهم أبرز المعلومات عن المنصة الإلكترونية للمشروع. 1ـ تستهدف المنصة دورات تدريبية "أون لاين" لتدريب مليون مواطن على أساسيات الزواج الناجح. 2ـ يتم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة لتوعية الشباب. Advertisements 3ـ "مشروع مودة" يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية. 4ـ تعميم برنامج "مودة" على طلاب الجامعات من العام الدراسى المقبل للتوعية بمفهوم التربية الأسرية الإيجابية 5ـ تدريب 21 ألف شاب وفتاة من المقبلين على الزواج بمحافظات القاهرة الإسكندرية وبورسعيد 6ـ المنصة جاء تفعيلها بعد زيادة حالات الطلاق لـ 196 ألف حالة سنويا، منهم 38% لم يمر على زواجهم 3 سنوات و15% لم يمر على زواجهم عام.

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