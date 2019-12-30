مستشفيات الشرطة تستقبل 144 حالة وتقديم الخدمات الطبية لهم بالمجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية، المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وقام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع "مسئولي بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق تلك المستشفيات بتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

واستقبلت المستشفيات الثلاث، الحالات التي بلغت 144 حالة، بالعيادات الخارجية، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.