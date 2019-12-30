خلال 24 ساعة .. ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، عن ضبط 1235 قضية متنوعة، وضبط 1011 قضية تموينية متنوعة.

ونجحت الحملات في ضبط 10 آلاف و323 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.