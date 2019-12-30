بالأرقام.. ننشر جهود "الأمن الاقتصادي" خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

كثف قطاع الأمن الاقتصادي والإدارات العامة التابعة لمباحث الأموال العامة، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من الحملات الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات التي قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1235 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وفى مجال متابعتها للأسواق تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط 1011 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

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وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 10323 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد، ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في ضبط 209 قضية متنوعة.

ونجحت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 199 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت جهود مكافحة جرائم الأموال العامة عن ضبط 3 قضايا متنوعة، كما أسفرت جهود لإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط 10 قضايا (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات).

هذا وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.