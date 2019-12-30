إحباط تهريب بضائع بـ18 مليون جنيه من مخزن جمارك ميناء نويبع البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سامح غيث:

أحبطت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لأمن الموانئ، محاولة تهريب كميات كبيرة من البضائع المثبتة بمخازن الإدارة العامة للمهمل والبيوع داخل الميناء التابعة للإدارة المركزية لجمارك سيناء.

تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى نويبع البحرى، برئاسة اللواء أشرف رضا، مدير أمن الموانئ، أفادت بوجود عجز كبير في محتويات مخزن الإدارة العامة للمهمل والبيوع داخل الميناء التابعة للإدارة المركزية لجمارك سيناء، وتبين تبديد واختلاس العديد من البضائع المتحفظ عليها على فترات متقطعة لتهريبها داخل البلاد، ولا سيما البضائع المحظورة لعدم استيفائها الاشتراطات الاستيرادية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية، أسفرت أعمالها عن وجود اختلاس كميات كبيرة من البضائع المثبتة بمخازن المهمل من بينها "قطع غيار سيارات، ملابس، مكملات غذائية، مستحضرات تجميل، أجهزة كهربائية، هواتف محمولة، أجهزة لاب توب وآي باد، بطاطين، أقمشة"، قدرت قيمة الرسوم والتعويضات المستحقة لتلك البضائع قرابة 18 مليون جنيه، كما انتهت أعمال اللجنة إلى تحديد المسئولين عن العجز والاختلاس المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.