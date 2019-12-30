خلال 24 ساعة.. "المرور" تضبط 4345 مخالفة متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، توجيه حملات أمنية مكبرة بكافة الطرق والمحـاور؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4345) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1512 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و171 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، و12 دراجة نارية مخالفة، و8 مخالفات "موقف عشوائي"، و48 مخالفة شروط الترخيص، و26 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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