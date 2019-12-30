بعد مطاردة مسلحة.. ضبط 5 متهمين بإطلاق نار على سيارة جواهرجي بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين بمحاولة سرقة صاحب محل مصوغات ذهبية بالإكراه، وإطلاق النار على سيارته في العياط.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغًا من صاحب محل مصوغات ذهبية، أفاد فيه بمحاولة مجهولين سرقته بالإكراه، وإطلاق النار على سيارته، إلا أنه تمكن من الهرب.

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بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن مرتكبي الواقعة 5 عاطلين، وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليهم.

وبمواجهة المتهمين أقروا أنهم حاولوا سرقة المجني عليه إلا أنه تمكن من الهرب وفشلوا في مطاردته مما دفعهم لإطلاق النار على سيارته.

حُرر محضر بالواقعة، واستمع رجال المباحث لأقوال المجني عليه، وتولت النيابة التحقيق.