بينهم سيدتان.. ضبط 6 متهمين بسرقة 4 كيلو مجوهرات من فيلا بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي واقعة سرقة خزينة تحتوي على مشغولات ذهبية من داخل إحدى الفيلات السكنية بالجيزة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من رجل أعمال يحمل جنسية دولة عربية، أفاد فيه بسرقة مجهولين خزينة تحتوي على 4 كيلو مشغولات ذهبية، من الفيلا الخاصة به.

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انتقل خبراء الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين أن الفيلا تم فتحها بواسطة مفتاح مصطنع، ولا توجد أي دلائل تفيد الدخول بطريقة غير مشروعة.

بإجراء التحريات تبين أن فتاتين تعملان بشركة رجل الأعمال، وتقيمان بالفيلا بصحبة زوجته وراء التدبير لسرقة الخزينة، حيث استعانتا بـ4 أشخاص واستخدموا مفتاح مصطنع لتسهيل دخول المتهمين وسرقة الخزينة التي تحتوي على 4 كيلو مشغولات ذهبية.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتقسيم المسروقات بينهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.