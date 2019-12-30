محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير مسار المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمنطقة الفسطاط وعين الحياة بنطاق حي مصر القديمة والجاري تطويرها بمعرفة أجهزة المحافظة لاستقبال الحدث العالمي بنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة وبالتزامن مع أعمال تطوير منطقة عين الحياة وسور مجرى العيون وأبوالسعود.

وتتم هذه المشروعات بالتعاون مع وزارتي الإسكان والثقافة والهيئة الهندسية وجهاز صندوق تطوير العشوائيات طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعادة تطوير المنطقة وإخلائها من العشوائيات وإعادة إستغلالها الاستغلال الأمثل الذي يليق بموقعها المتميز تراثيًا وسياحيًا.

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وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة الانتهاء من تجميل وتنسيق ميدان أثر النبي وكوبري الملك خالد الذي يربط الكورنيش بالمنطقة ورفع كفائته وصيانة الفواصل واستعدال الأسوار والستائر المعدنية الخاصة به مع إعادة طلائها بلون موحد.

ووجه بطلاء كل الأسوار ورفع كفائتها مع إزالة أي تشوهات من عليها مع طلاء واجهات كافة العقارات المطلة على الطريق المؤدي إلى متحف الحضارة، واستكمال الأرصفة والبردورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الإشغالات الخاصة ببائعي الفواخير وإخلاء الأرصفة تمامًا للمشاة.

رافق المحافظ في جولته المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومديري مديريات الإسكان والطرق ورئيس هيئة النظافة ورئيس حي مصر القديمة.