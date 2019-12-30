تجديد شامل.. 30 صورة ترصد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل الحكومة ممثلة في وزارات الإسكان والآثار والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة وشركة المقاولون العرب، تنفيذ أعمال تطوير ميدان التحرير.

ويرصد الخليج 365 في 30 صورة آخر تطورات الأعمال الجارية على أرض ميدان التحرير حتى الآن والتي شملت نقل مسلة رمنسيس الثاني على أجزاء وإزالة الإعلانات من واجهات المباني المطلة على الميدان وحفر موقع صب القاعدة الخرسانية التي ستحمل المسلة.

وقال اللواء هشام خشبة، رئيس حي غرب القاهرة، إن أعمال تطوير الميدان، تشمل نقل 4 تماثيل لكباش من الأقصر إلى الميدان، إضافة إلى وضع مسلة الملك رمسيس الثاني بعد الانتهاء من عمليات ترميمها.

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وأوضح خشبة، لمصراوي، أنه تجري الآن أعمال حفر حتى مستوى محطة مترو السادات، لصب القاعدة الخرسانية الضخمة التي ستحمل المسلة بعد نقلها للميدان.

وأشار إلى أن المسلة يبلغ ارتفاعها 19 مترًا، لافتًا إلى أنه سيتم وضع المسلة على القاعدة الخرسانية ووضع الكباش الأربعة بجانب المسلة، في رمزية لحمايتها: "سيرمز الأمر إلى أن الكباش تحمي المسلة".

وأكد رئيس الحي، أنه سيتم إنشاء شلالٍ صغيرٍ حول المسلة وليس نافورة، لإضافة لمسة تاريخية مميزة لأهم ميادين القاهرة، تزامنًا مع إعادة القاهرة التراثية، لما كانت عليه من قبل.

وتابع: "يجري حاليًا تنفيذ أعمال تطوير للعقارات المحيطة من خلال إعادة طلاء واجهاتها، وطلاء الأرصفة في الميدان ومداخل ومخارج محطة المترو".