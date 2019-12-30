نقيب الزراعيين يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أرسل الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الميلادي الجديد، مؤكدًا وقوف جموع الزراعيين خلف القيادة السياسية مع إطلالة كل عام جديد دعمًا للدولة المصرية وتأكيدًا على دور الدولة في حماية الاستقرار السياسي في البلاد على مدار السنوات الأخيرة.

وقال "خليفة"، في برقية التهنئة، :"مع إشراقه عام ميلادي جديد يطيب لي أن أهدى لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جموع الزراعيين أصدق التهاني القلبية بحلول العام الميلادي الجديد ، وإننا إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لجهودكم المخلصة نحو بناء دولة مدنية حديثة قوية وصنع مستقبل أفضل لشعبها وأمنها".

وأضاف أن إلتفاف المصريين خلف القيادة السياسية هي رسالة للعالم بعودة الريادة لمصر سياسيًا واقتصاديًا وعلميًا، وهو ما تمثل في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وخاصة المشروعات الزراعية التي وفرت الآلاف من فرص العمل وساهمت في توفير العملات الصعبة التي كانت تسنزفها البلاد لاستيراد السلع الغذائية من الخارج وهو ما انعكس على قوة الجنيه المصري أمام باقي العملات.

وشدد نقيب الزراعيين، على مواصلة النقابة لدورها كبيت خبرة للقطاع الزراعي حتى تستطيع الدولة الاستفادة من هذه الخبرات في مجال تطوير القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به لتحسين دخول العاملين بهذا القطاع الحيوي من عاملين ومهندسين وإداريين يستهدفون جميعا تطوير القطاع إلى الأفضل.