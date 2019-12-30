خدمة لأول مرة.. خطوات تبديل الشقق بين حاجزي الإسكان الاجتماعي (5 شروط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أتاحت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تبديل التخصيص بين المواطنين المستفيدين بشقق الإسكان الاجتماعي.
ويمكن للحاجزين تقديم طلب للتحويل عبر الموقع (https://cservices.shmff.gov.eg)، لكن لابد أن تتوافر في الحاجزين هذه الشروط والمواصفات:
- خدمة تبديل الشقق بين الحاجزين تحدث لأول مرة من وزارة الإسكان لخدمة الحاجزين.
- على الراغبين في استبدال الوحدات كتابة إقرار كتابى بالموافقة على التبديل المطلوب.
- تبديل الشقق يقتصر على الوحدات الموجودة في نفس المدينة فقط، وفي نفس الإعلان للحفاظ على فارق الأسعار بين الشقق.
- للاستفادة من الخدمة لا بد أن تكون الشقق في مشروع الإسكان الاجتماعي فقط.
- من يرغب في التبديل بين الشقق لابد أن يحصلوا على موافقة من البنكين الممولين للشقتين.
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