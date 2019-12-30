الصحة: تسجيل 30 ألف مواطن بالتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 30 ألف مواطن بمحافظة جنوب سيناء بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، منذ بداية التسجيل في الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة أسرة العرايشة، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والانشاءات وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء منها شهر فبراير المقبل، بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

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وأشار إلى أن الوزيرة شددت على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة، كما راجعت الرسومات الهندسية للوحدة مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

وقال إن وزيرة الصحة وجهت بتكثيف عمل مبادرة "سجل في مكانك" و التى تضم السيارات المتنقلة في محافظة جنوب سيناء بما يتناسب مع خصوصية الطبيعة الجغرافية والسكانية للمحافظة، لضمان الوصول لكافة المواطنين أينما كانوا للتسجيل وفتح الملفات العائلية في العيادات المتنقلة التي تجوب المحافظة، لاسيما بجميع الوديان والتجمعات البدوية.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.