جامعة الأزهر تنفي تحصيل رسوم مقاعد الامتحانات من طلاب كلية اللغة العربية بأسيوط​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قالت جامعة الأزهر إن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول قيامها بتحميل طلاب كلية اللغة العربية بأسيوط رسوم مقاعد أداء امتحانات نصف العام - غير صحيح.

وأوضحت إدارة الجامعة، في بيان لها الاثنين، عدم صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة لتحميل أي طالب رسوم لمقعد أداء الامتحانات.

وناشدت إدارة جامعة الأزهر وسائل الإعلام المختلفة وأبناءها الطلاب ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب.