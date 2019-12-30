مصر | ضبط مرتكبي واقعة سرقة مواد بترولية من خط "السفن" بالسويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة سرقة مواد بترولية من خط "السفن" بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين مرتكبي واقعة سرقة مواد بترولية من خط تابع لإحدى الشركات لتمويل السفن بالسويس.

تبلغ لقسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس من موظف بإحدى الشركات لتمويل السفن باكتشافه تركيب عدد 2 كلبس على خط السولار الخاص بالشركة والموازى لطريق "السويس العين السخنة" دائرة القسم، وسرقة المنتج الخاص "سولار" منه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين- مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وذلك حال ترددهما على إحدى المدقات الجبلية بدائرة القسم، وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش 2 طلقة لذات العيار سيارة ملاكى، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات، أقرا بارتكابهما للواقعة، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواد البترولية من الخطوط الممتدة بالمناطق الجبلية، وتصريف متحصلات السرقة بالبيع واقتسامها فيما بينهما، كما قرر أحدهما بأن السلاح المضبوط بحوزته يستخدمه فى تأمينهما حال قيامهما بارتكاب جرائمهما، والسيارة من متحصلات السرقة.