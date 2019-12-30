مصر | ضبط 3 بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، "من دون ترخيص" بالقليوبية.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بنها، بمديرية أمن القليوبية، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم بندقية آلية 2 خزينة بندقية خرطوش كمية من مسحوق الهيروين المخدر، وزنت 350 جراما و6 فوارغ طلقات آلية، و3 طلقات خرطوش ميزان حساس جهاز "لاب توب"، ومبلغ مالي، و4 هاتف محمول، وذلك حال استقلالهم إحدى السيارات قيادة أحدهم.