مصر | ضبط 6 عاطلين لسرقتهم السيارات ومساومة مالكيها بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 6 عاطلين لسرقتهم السيارات ومساومة مالكيها بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال قسم مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، 6 عاطلين، تخصص نشاطهم في ارتكاب حوادث سرقة السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الإسكندرية، قيام 6 عاطلين "لـ3 منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم من خلال إعداد بعض الأكمنة، أسفرت إحداها عن ضبط 4 متهمين من عناصر التشكيل، وبحوزتهم 4 مفاتيح مصطنعة "طفاشة" قناع أسود، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 12 حادثا بالأسلوب ذاته، بالاشتراك مع المتهمين الهاربين بدوائر أقسام شرطة "فيصل" بالجيزة "أول وثان الرمل، الدخيلة، ثالث المنتزه" بالإسكندرية، "قصر النيل، الحدائق" بالقاهرة، مركز كفر الزيات بالغربية، مركز قلين، بكفر الشيخ.