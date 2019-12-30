مصر | ضبط شخصين لسرقة 108 ألف من أمين خزينة ببني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين لسرقة 108 ألف من أمين خزينة ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت وزاره الداخلية، القبض على شخصين مجهولين لسرقتهما مبلغ مالي من أمين خزينة بأحد مصانع الكيماويات ببني سويف.

تبلغ لقسم شرطة بنى سويف الجديدة بمديرية أمن بنى سويف، من أمين خزينة بمصنع للكيماويات والمنظفات بدائرة القسم أنه أثناء سيره مترجلًا بأحد الشوارع الجانبية بجوار سور الشركة، وبحوزته حقيبة بداخلها مبلغ 108 ألف جنيه من إيراد الشركة لاستقلال سيارة تابعة للشركة والتوجه لإيداع المبلغ بفرع أحد البنوك بمدينة بنى سويف، فوجئ بقيام شخصين مجهولين بدفعه من الخلف والاستيلاء على الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى، وهربا مستقلان سيارة كانت فى انتظارهما.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة سائقان مندوب مبيعات عاطل، "لهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى سويف.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبلغ مالى الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "سيارة ملاكى مستأجرة بمعرفة أحد المتهمين".