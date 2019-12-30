مصر | الداخلية تنهي الخصومات الثأرية بين 6 عائلات بأسيوط والمنوفية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تنهي الخصومات الثأرية بين 6 عائلات بأسيوط والمنوفية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من إنهاء الخصومات الثأرية القائمة بين 6 عائلات بمديريتي أمن "أسيوط والمنوفية"، وإتمام الصلح فى النزاع بينهم.

حيث نجحت مديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع قطاع الأمن العام فى عقد جلسة صلح بين أطراف (عدد 4 عائلات) بدائرة مركزى شرطة أبنوب وساحل سليم فى النزاع القائم بينهم، وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلات.

ومن ناحية أخرى نجحت مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام فى إنهاء النزاع القائم بين عائلتين بدائرة مركز شرطة تلا، وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.

وتم التوفيق والصلح بين الأطراف وأقروا جميعًا بالصلح النهائي، هذا وقد أشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.