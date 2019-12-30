مصر | مفاجأة.. اختلاس بضائع بميناء نويبع بـ18 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. اختلاس بضائع بميناء نويبع بـ18 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأمن يلقي القبض على المتهم ويعيد البضائع

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، المسئولين عن اختلاس كمية كبيرة من البضائع، ووضعها داخل أحد مخازن الجمارك، بميناء نويبع البحري.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائي، بإدارة شرطة موانئ نويبع البحري، بالإدارة العامة لأمن الموانئ، وجود عجز كبير في محتويات مخزن الإدارة العامة للمهمل والبيوع، داخل الميناء التابع للإدارة المركزية لجمارك سيناء، وتبين تبديد واختلاس العديد من البضائع المتحفظ عليها، على فترات متقطعة لتهريبها داخل البلاد، ولا سيما البضائع المحظورة لعدم استيفائها الاشتراطات الاستيرادية بالمخالفة للقانون.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية، أسفرت أعمالها عن وجود اختلاس كميات كبيرة من البضائع المثبتة بمخازن المهمل، من بينها (قطع غيار سيارات، ملابس، مكملات غذائية، مستحضرات تجميل، أجهزة كهربائية، هواتف محمولة، أجهزة لاب توب وآي باد، بطاطين، أقمشة) وقدرت قيمة الرسوم والتعويضات المستحقة لتلك البضائع قرابة 18 مليون جنيه.