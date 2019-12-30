مصر | حملات مرورية على الطرق للحد من السرعة الزائدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مرورية على الطرق للحد من السرعة الزائدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الإدارة العامة للمرور؛ من خدماتها لتحقيق السيولة والأمن المرورى حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت بشن حملات تجاوز السرعات ”الرادار” وعدم تجاوز السرعات المقررة وذلك حفاظًا على سلامة الجميع وتقليل نسبة الحوادث.

وشدد مدير الإدارة بضرورة شن حملات ضبط متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، وذلك عند طريق فحص السائقين المشتبه بهم من خلال فحص طبى قانونى باستخدام أجهزة الكشف عن تعاطى المخدرات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نظرا لخطورة الأمر وما ينتج عنه من كوارث.

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كما وجه مدير الإدارة بشن حملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر، ودفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، كما وجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة.

وشنت الإدارة أيضا حملات لرصد متجاوزى السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع، بالإضافة إلى نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدى تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالسادة المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.