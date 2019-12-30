أخبار مصر | مصر مرشحة لتسجيل 4 أرقام قياسية جديدة في السياحة والآثار (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر مرشحة لتسجيل 4 أرقام قياسية جديدة في السياحة والآثار (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطحب اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف الكبير والمنطقة المحيطة به، المدير الإقليمي لموسوعة جينيس الرقمية عمر طلال، في جولة مقر المتحف حيث تفقدا المبنى وميدان المسلة المعلق وبحثا إمكانية تسجيل رقم قياسي لهما في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

حيث أن مصر مرشحة لحصد أربعة أرقام قياسية جديدة في مجالي السياحة والآثار، خاصة أن مبنى المتحف المصري الكبير هو أضخم مبنى مخصص لعرض الآثار في العالم، وميدان المسلة هو أول ميدان مسلة معلق في العالم، إضافة إلى دراسة إمكانية تسجيل رقم غير مسبوق لحفل افتتاح المتحف كأكبر حفل افتتاح، كما تفقدا أيضا متحف مركب خوفو بمنطقة الأهرامات الأثرية والتي سيتم نقلها إلى المتحف المصري الكبير في مبنى مستقل، وذلك لدراسة إمكانية تسجيل رقم قياسي لها في الموسوعة كأكبر أثر عضوي باق في التاريخ.

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وقد أعرب طلال عن استعداد المكتب الإقليمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بتوفير الدعم الكامل عن طريق إرسال جميع الملفات الخاصة بالمعايير التي يجب توافرها لتسجيل رقم قياسي في الموسوعة، إلى هيئة المتحف المصري الكبير والتنسيق الدائم والمستمر.

وسلم طلال اللواء عاطف مفتاح، شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن تسجيل رقم قياسى جديد بالموسوعة باسم مصر لرسم لوحة بأكبر عدد من أكواب القهوة، حيث تم رسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون باستخدام عدد 7260 كوب قهوة علي مساحة 60 متر مربع.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي جمع طلال عمر المدير الإقليمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واللواء عاطف مفتاح مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أمس في مكتبه بمقر الوزارة في العباسية، لدراسة إمكانية تسجيل سلسلة من الأرقام القياسية بالموسوعة باسم مصر، حيث تم طرح العديد من المقترحات وقائمة طويلة من الملفات الخاصة بالقطاعات الأثرية والسياحية لتحقيق ذلك.